Bienen-Angriff beim Dreh: Bryan Cranston erzählt schmerzhafte Story

Nicht mit dabei: Erik Per Sullivan (34), der in der Originalserie Dewey verkörperte. An der Gage lag es offenbar nicht, wie Jane Kaczmarek (70), die in der Serie Mutter Lois spielte, im Gespräch mit «The Guardian» verriet. Demnach habe man Sullivan «eimerweise Geld» angeboten, um ihn für die neuen Folgen zu begeistern, doch der Schauspieler soll schlicht mit einem «Nein, danke» abgelehnt haben. Sullivan studiere derzeit in Harvard und mache seinen Master–Abschluss, wie Kaczmarek verriet.