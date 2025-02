«Big Ass World Tour»: Post Malone macht Halt in Deutschland

Erst Stadion–Tour, dann Europa–Konzerte

Auf der Tour mit Sänger Jelly Roll (40) als Special Guest wird Post Malone im August zunächst nach Rumänien, Ungarn, Tschechien, Österreich, Polen und Slowakei reisen, bevor er nach Deutschland kommt und am 18. August in Berlin (Parkbühne Wuhleide) und am 5. September in Hannover (Heinz von Heiden Arena) spielt. Dazwischen ist noch ein Stopp in München geplant: Am 30. August wird Post Malone auf dem Münchner Superbloom Festival auftreten, das am Wochenende vom 30./31. August im Olympiapark der Stadt über die Bühne geht.