«Big Bang Theory»-Star Kunal Nayyar bezahlt heimlich Arztrechnungen

Zwölf Jahre lang begeisterte Kunal Nayyar (44) als schüchterner Astrophysiker Raj Koothrappali Millionen Fans weltweit. Die CBS–Sitcom «The Big Bang Theory» machte ihn zwischen 2007 und 2019 nicht nur berühmt, sondern auch steinreich. Das Magazin «Forbes» führte ihn 2015 und 2018 als einen der bestbezahlten TV–Schauspieler überhaupt – mit Jahreseinkommen von bis zu 23,5 Millionen US–Dollar. Eine Million Dollar soll er gegen Ende der Laufzeit von «The Big Bang Theory» pro Episode verdient haben.