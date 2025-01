«Big Brother - Die Show»: Der grosse Bruder kommt auch ins Free-TV

Live–Schalten zu den Teilnehmern

«Gemeinsam mit Gästen und den Zuschauer:innen werden die wichtigsten Szenen der Joyn–Tageszusammenfassung in ‹Big Brother – Die Show› angeschaut und analysiert, live in den Container geschaltet und Bewohner:innen auf dem Sofa begrüsst», heisst es in der Mitteilung. Sixx schätze «den direkten Dialog zu den Fans» und werde über die Geschehnisse in der Show mit ihnen «lachen, lästern und diskutieren», so die Senderchefin Ellen Koch.