«Big Brother»: Diese zwölf Kandidaten ziehen live in den Container

Wahlberliner Marvin (28) arbeitet als Model und lief bereits für Prada und Dolce & Gabbana über den Laufsteg. Da er bereits 55 Tage in einem Model–Apartment gelebt hat, weiss er, wie es ist, mit vielen Menschen auf engem Raum zusammenzuwohnen. Mika (23) aus Gladbeck wird wohl im Container am meisten seine zwei wöchentlichen Friseurbesuche vermissen. Auch er war bereits in der Netflix–Show «Fight for Paradise: Wem kannst du trauen?» zu sehen. Von sich selbst sagt er: «Ich wollte als Kind immer so berühmt wie Michael Jackson sein.»