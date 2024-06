«Big Brother»: Kandidat Marcus gewinnt die aktuelle Staffel

In der finalen Show standen sich noch insgesamt sechs Kandidaten gegenüber, die nach und nach sich dem Zuschauer–Voting stellen mussten. Abgestimmt werden konnte per Telefon, SMS oder der Joyn App. Einer nach dem anderen musste so die Show verlassen. Alle Ex–Bewohnerinnen und Bewohner sowie viele Angehörige der Kandidatinnen und Kandidaten versammelten sich vor dem TV–Container, um die Finalisten nach ihrer Rauswahl zu empfangen. Als erste musste Maja (26) auf Platz sechs die Show am Finaltag verlassen, gefolgt von Mateo (46), Christian (26) und Benedikt (23), der sich am Ende somit den dritten Platz sichern konnte: «Es ist unglaublich, überhaupt so weit gekommen zu sein», sagte Benedikt zu seinem Erfolg."