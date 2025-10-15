«Big Brother - Knossi Edition»: Noch mal Container für Leyla Heiter

Leyla Heiter, damals noch Lahouar, hatte sich 2024 in der regulären «PBB»–Version gegen die Konkurrenz durchgesetzt und auch noch einen Heiratsantrag im Container kassiert. Jetzt stellt sie sich also noch mal der Dauerbeobachtung: Neben ihr ziehen in diesem Jahr unter anderem die Streamer MontanaBlack, Zarbex und Max Schradin bei der «Knossi Edition» ein. Mit dabei sind ausserdem die Ballermannsänger Mia Julia, Julian Sommer, Rumbombe und Marc Eggers, die Dragqueen Aria Addams sowie TV–Legende Peter Ludolf. Als Tagesgäste werden Streamer Trymacs, Schauspielerin Katy Karrenbauer, die 2022 ebenfalls schon im «PBB»–Container sass, und «Hausmeister Krause»–Star Tom Gerhardt erwartet.