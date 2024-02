«Big Brother»: Neue Normalo-Staffel startet schon im März

Der «Big Brother»–Container öffnet schon in einem Monat seine Türen. Am 4. März 2020 startet das Urgestein des Reality–TVs in die neue Runde. 16 Bewohnerinnen und Bewohner werden ab dann 100 Tage auf engem Raum miteinander verbringen. Dies gab die ProSieben–Sat.1–Gruppe in einer Pressemitteilung bekannt.