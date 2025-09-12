«Big Little Lies»-Fortsetzung: HBO arbeitet an einer dritten Staffel

Die Drama–Serie «Big Little Lies» des US–Kanals HBO hat einen gewaltigen Schritt in Richtung dritter Staffel gemacht. 2017 und zuletzt 2019 erschienen neue Episoden der Star–besetzten Serie, in der unter anderem Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern und Zoë Kravitz zu sehen waren. Jetzt hat HBO die Drehbuchautorin und Produzentin Francesca Sloane («Mr. & Mrs. Smith») für die Arbeit an Staffel drei von «Big Little Lies» verpflichtet, wie unter anderem das Branchenmagazin «Variety» berichtet.