«Big Little Lies»: Hat Nicole Kidman die Fortsetzung bestätigt?

Hat Nicole Kidman gerade die dritte Staffel angekündigt?

Serienstar Nicole Kidman hat «TVLine» zufolge nun aber während einer öffentlichen Fragerunde am vergangenen Freitag in Naples im US–Bundesstaat Florida ganz offenbar eine dritte Staffel von «Big Little Lies» bestätigt. Nach ihren liebsten Rollen der Vergangenheit gefragt, sagte Kidman: «Ich habe ‹Big Little Lies› geliebt», um dann ein wenig überraschend und unvermittelt hinzuzufügen: «Wir bringen Ihnen noch eine dritte [Staffel], nur zu Ihrer Information.»