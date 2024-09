«Big Little Lies» und «Modern Family»: Cast-Reunions bei den Emmys

Aber nicht nur ihr glamouröses Stylings sorgte für Aufregung: Die Schauspielerinnen plauderten auch über die geplante dritte Staffel. Witherspoon verriet: «Wir arbeiten daran. Es wird so unglaublich, wir müssen nur noch alle Drehbücher schreiben.» Sie freue sich darauf, mit Dern und den anderen Kolleginnen wieder vor der Kamera zu stehen: «Die Zusammenarbeit mit unseren Freunden hat für uns eine hohe Priorität, wir haben schon so viele Dinge gemacht und wir versuchen alle, wieder zueinander zu kommen, weil es eine so besondere Show ist und wir so besondere Freundschaften pflegen.»