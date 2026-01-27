«Bigotterie»: Gil Ofarims Anwalt warnt Kritiker scharf

Anwalt bestätigt Schweigeverpflichtung

In seinem Statement geht Stevens auch auf die Frage ein, warum Ofarim im Camp nicht über den Vorfall spreche, der ihn vor Gericht gebracht hatte. «Es ist richtig, dass die Verfahrensbeteiligten sich seinerzeit auf eine Verpflichtung zum Schweigen verständigt haben», erklärt der Jurist. Diese Aussage deckt sich mit dem, was Ofarim selbst im Dschungel mehrfach betont hatte: Er dürfe rechtlich nicht über die Geschehnisse sprechen.