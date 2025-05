Bilanz zum Hochzeitstag: Meghan startet durch, was macht Prinz Harry?

Neustart für Meghan seit Anfang 2025

Seit Anfang des Jahres startet Meghan nun mit ihren Lifestyle–Unternehmungen durch. Im März 2025 veröffentlichte Netflix «With Love, Meghan», eine TV–Show, in der es um Meghans Rezepte, Gastgeber–Hacks und Gartentipps geht. Staffel zwei folgt im Herbst. Ebenfalls im März ging ihre neue Lifestyle–Marke namens «As Ever» an den Start. Die ersten Produkte, darunter ein Himbeeraufstrich, Wildblumenhonig, Blumenstreusel und drei Teesorten, kamen am 2. April auf den Markt und sollen in weniger als einer Stunde ausverkauft gewesen sein. Zudem hat Meghan seit April einen neuen Podcast, «Confessions of a Female Founder». Sie spricht darin mit anderen Frauen, die Unternehmen leiten.