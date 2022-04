Bilder von Miley Cyrus und Maxx Morando bestätigen die Liebesgerüchte

Doch nicht nur bei Miley Cyrus hat sich etwas in Sachen Liebe getan. Nicht so gute Nachrichten gab es zuletzt von ihren Eltern: Leticia «Tish» Cyrus (54) hat nach 29 Jahren Ehe die Scheidung von Billy Ray Cyrus (60) eingereicht und «unüberbrückbare Differenzen» als Grund dafür angegeben. Ein Liebes-Aus der beiden muss das aber nur bedingt bedeuten. In der Tat ist es bereits das dritte Mal, dass sich die beiden scheiden lassen wollen. Bislang haben sie aber immer wieder zueinander gefunden, bevor das in die Tat umgesetzt werden konnte.