Bill Clinton hat am Wochenende Taylor-Swift-Konzert besucht

In der Talkshow «Live with Kelly and Mark» ging er ins Detail. «Ich habe es getan, ich habe es getan», gestand er, während ein Video eingeblendet wurde, das ihn in einer VIP–Loge im Rogers–Centre–Stadion zeigte, in dem Swift ihren Hit «You Belong with Me» zum Besten gab. Zusammen mit seiner Frau Hillary (77), ihrer Tochter Chelsea (44), deren Tochter Charlotte (10) und einigen ihrer Freunde sei er dort gewesen, berichtete er in der US–Show, die seinen Auftritt auch bei Instagram ankündigte.