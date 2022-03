Bill Cosby bleibt auf freiem Fuss: Sein Fall wird nicht erneut geprüft

Der Grund für die Aufhebung des Urteils 2021 war ein Verfahrensfehler: Ein 2005 in dem Fall ermittelnder Staatsanwalt hatte damals zugesagt, den Schauspieler nicht strafrechtlich zu verfolgen, sollte er in der Angelegenheit in einem Zivilprozess aussagen. In diesem Prozess einigte Cosby sich aussergerichtlich und zahlte mehr als 3,3 Millionen US-Dollar.