Bill Gates' Tochter Jennifer ist schwanger

Babybauch deutlich zu erkennen

Beide Schnappschüsse wurden draussen aufgenommen. An eine Steinmauer gelehnt und mit einer grünen Wiese im Hintergrund, lächeln die werdenden Eltern auf dem ersten Foto in die Kamera. Währenddessen streichelte die 26-Jährige in einem fliessenden, grünen Kleid ihren Babybauch. Auf dem zweiten Bild ist nur Gates zu sehen, wie sie nach unten blickt - auch auf diesem Foto hat sie die Hand schützend auf ihren Bauch gelegt.