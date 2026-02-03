Bill Gates und Epstein: Ex-Frau Melinda ist «all dem Dreck» entkommen

«Wie konnte das diesen Mädchen passieren?»

«Kein Mädchen sollte jemals in die Situation gebracht werden, in die sie von Epstein und von dem, was auch immer mit all den verschiedenen Menschen in seinem Umfeld vor sich gegangen ist, gebracht wurden», sagt Melinda French Gates in dem NPR–Gespräch. «Das ist mehr als herzzerreissend, oder? Ich erinnere mich daran, wie ich in dem Alter dieser Mädchen war. Ich erinnere mich daran, wie meine Töchter in diesem Alter waren», erzählt sie. «Für mich persönlich ist es daher immer schwierig, wenn diese Details zur Sprache kommen, weil sie Erinnerungen an einige sehr, sehr schmerzhafte Zeiten in meiner Ehe wachrufen.» Sie selbst habe dies glücklicherweise hinter sich lassen können.