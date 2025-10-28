Bill Gates wird 70: Milliardär, Hellseher, Heilsbringer, Verschwörer?

Dass natürlich bei weitem nicht alle Vorhersagen eintreten würden, ist auch klar – und schliesslich kann man Prognosen nach neuen Erkenntnissen auch anpassen. «Ich sehe für die nächsten zehn Jahre kaum kommerzielles Potenzial für das Internet», soll er angeblich im Jahr 1994 auf einer Messe gesagt haben. Ein Jahr später wurde ein internes Memo Gates' versandt, in dem er davon schrieb, dass er bezüglich seiner Ansichten mehrere Phasen durchlaufen habe. Jetzt weise er dem Netz höchste Bedeutung zu. Im Jahr 1996 ging Gates in einem Essay erneut näher auf das World Wide Web ein, das damals noch in seinen Kinderschuhen steckte und nicht allzu viel mit dem zu tun hatte, was die meisten Menschen heute unter dem Internet verstehen.