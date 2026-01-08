Bill Hader und Ali Wong sollen sich getrennt haben

Für aufmerksame Beobachter kommt die Nachricht nicht völlig überraschend, hatte es doch bereits Spekulationen über eine mögliche Krise gegeben. Bei den Golden Globes 2025 war Wong ohne Hader über den roten Teppich gelaufen. Auch in ihrer Dankesrede nach dem Gewinn des Preises für die beste Stand–up–Comedy–Performance für ihr Netflix–Special «Single Lady» hatte sie ihren Partner mit keinem Wort erwähnt. Ein Sprecher von Hader hatte damals jedoch erklärt, der Schauspieler habe die Veranstaltung aus gesundheitlichen Gründen verpasst.