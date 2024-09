Bill Kaulitz auf dem Oktoberfest: Hat er seinen «Traummann» dabei?

In einem Interview mit dem Radiosender Antenne Bayern hatte Bill Kaulitz, der in Los Angeles lebt, verraten, was ihm am Oktoberfest so gut gefällt: «Ich liebe einfach, wenn Leute alle zusammen Spass haben und friedlich sind und feiern und alle so das Leben geniessen», so der Musiker. «Es gibt was Schönes zu trinken, was Gutes zu essen, dann finde ich das einfach schön. Ich liebe einfach, wenn Leute eine gute Zeit haben, und dann bin ich auch gerne dabei».