Bill Kaulitz und Leni Klum gratulieren Heidi Klum zum 49. Geburtstag

Heidi Klum wurde am 1. Juni 49 Jahre alt. Bei Instagram haben Tochter Leni Klum (18) und Schwager Bill Kaulitz (32) das Model hochleben lassen. Leni Klum postete ein altes Foto, auf dem sie als Kind ihrer zu der Zeit offenbar schwangeren Mutter einen Kuss gibt. «Herzlichen Glückwunsch an die beste Mama der Welt! Ich liebe dich für immer», schrieb sie dazu und fügte ein Herzchen-Emoji an.