Bill Murray äussert sich erstmals zu seiner Suspendierung

Ende April wurde Bill Murray (71) wegen «unangemessenem Verhalten» von den Dreharbeiten zum Film «Being Mortal» beurlaubt. Nun hat der US-Schauspieler erstmals Stellung zu seiner Suspendierung genommen. In einem Interview mit CNBC schilderte er den Vorfall folgendermassen: «Ich hatte eine Meinungsverschiedenheit mit einer Frau, mit der ich zusammenarbeite. Ich habe etwas getan, was ich für lustig hielt und es wurde nicht so aufgefasst. Das Filmstudio wollte das Richtige tun, also wollten sie alles überprüfen und untersuchen und haben die Produktion gestoppt.»