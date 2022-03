Bill Murray über seine Liebe zu Dresdner Stollen und das Älterwerden

Wie gehen Sie mit dem Bewusstsein um, dass das Leben endlich ist und die Jahre immer schneller dahinfliegen?

Murray: Alt werden kann ein ganz schöner Schock sein, weil es so plötzlich passiert. Auf einmal bist du 70 und du denkst still bei dir: «Oh Mist, was zum Teufel habe ich in all den Jahren eigentlich gemacht?» Die Zeit, die mir noch bleibt, ist beängstigend überschaubar geworden. Es geht mir dabei nicht darum, dass der Körper verfällt und ich älter, schwächer, vergesslicher und gebrechlicher werde. Es geht mir nicht um den Schrecken beim Blick in den Spiegel, wenn ich die Person, die ich da sehe, nicht mehr erkenne...