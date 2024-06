Bill und Tom Kaulitz baggern an Angela Merkel als Podcast-Gast

Womöglich stehen die Chancen darauf gar nicht schlecht, denn Kontakt habe es laut Bill schon gegeben: «Wir haben ihr einen persönlichen Brief geschrieben, handschriftlich, und den hat sie auch gelesen. Wir haben sie eingeladen in den Podcast. Ihr Büro hat gesagt, sie kommt, wenn ihr Buch rauskommt.» Sollte Merkel zu ihrem angeblichen Wort stehen, so dürften selbst unregelmässige Hörer von «Kaulitz Hills» gespannt gen November dieses Jahres blicken. Denn am 26. November veröffentlicht Merkel ihre politischen Memoiren «Freiheit. Erinnerungen 1954 – 2021» – und könnte das Werk sogleich bei den Kaulitz–Zwillingen promoten.