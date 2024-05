Bill und Tom Kaulitz: Das wird der Titelsong ihrer Netflix-Serie

Darum geht es in «Kaulitz & Kaulitz»

Vor wenigen Tagen zeigten erste Bilder aus dem neuen Format die Zwillinge beim Herumalbern am Strand, am Lagerfeuer vor einem Wohnwagen, dick eingepackt an Bord eines Schiffes oder vor imposanter Canyon–Kulisse. Unter anderem sind die gebürtigen Leipziger bei einem Roadtrip durch ihre Wahlheimat USA zu sehen. Ausserdem gibt es Einblicke in den Tourbus, in dem die Zwillingsbrüder mit ihrer Band Tokio Hotel unterwegs sind.