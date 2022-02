Billboard Music Awards werden Mitte Mai in Las Vegas verliehen

Am 15. Mai werden die Billboard Music Awards 2022 verliehen. Das haben die Veranstalter und das US-Network NBC mitgeteilt. Die Show soll in diesem Jahr nach Las Vegas zurückkehren und live aus der MGM Grand Garden Arena übertragen werden. Erwartet werden Auftritte zahlreicher Stars und viele prominente Gäste. Wer allerdings auf der Bühne stehen wird und wer die Show moderieren soll, werde erst in den kommenden Wochen bekannt gegeben.