Billie Eilish: Ein neues Hobby hat ihr Leben verändert

Schwierige Beziehung zu ihrem Körper

In der Vergangenheit sprach Billie Eilish mehrfach über die schwierige Beziehung zu ihrem Körper und ihrer Gesundheit. «Ich sehe online Menschen, die aussehen, wie ich noch nie ausgesehen habe», so die 20-Jährige vergangenes Jahr im Interview mit «The Guardian». «Und sofort denke ich: Oh mein Gott, wieso sehen die so aus? Ich weiss, wo es in dieser Industrie langgeht, und was Leute für ihre Fotos benutzen. Und ich weiss, dass das, was echt aussieht, fake sein kann», führte Eilish aus. «Und dennoch sehe ich mir die Fotos an und denke: Oh Gott, das fühlt sich richtig schlecht an.»