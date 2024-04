Billie Eilish entert die Bühne im Videospiel «Fortnite»

«Fortnite Festival» ist ein Rhythmus–basierter Spielmodus. Die neue Season läuft laut Epic Games bis zum 13. Juni. Spielerinnen und Spieler können bis dann über einen sogenannten «Festival Pass» per kostenlosem und Premium–Belohnungsweg (Kosten: 1.800 V–Bucks) Inhalte freischalten – darunter Jam–Songs, Instrumente und Outfits. Mit dabei sind der «Lavatronik–Bass», das «Begräbnis–Mikrofon» sowie die «Sleeper–Keytar» und als Jam–Songs Eilishs Lieder «All The Good Girls Go To Hell», «Happier Than Ever – Edit» sowie «Therefore I Am».