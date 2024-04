Billie Eilish: «Ich sollte einen Doktortitel in Masturbation haben»

Billie Eilish entspannt beim Sex

Auf die Frage des Journalisten, was sie gerne tue, um sich zu entspannen, antwortete die 22–Jährige mit der schlichten Antwort «Sex» und führte das Theman anschliessend noch weiter aus. Ihr sei es wichtig, das Thema offen zu diskutieren. «Ich spreche grundsätzlich über Sex, wann immer ich kann. Das ist buchstäblich mein Lieblingsthema», erklärt sie im Interview. «Als Frau habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Thema auf so seltsame Weise betrachtet wird. Es ist den Leuten so unangenehm, darüber zu reden, und sie finden es seltsam, wenn Frauen sich in ihrer Sexualität sehr wohl fühlen und damit kommunizieren können.» Ihre Meinung nach sollte sich das ändern. Sie könne zur Entspannung «nichts mehr empfehlen».