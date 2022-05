Billie Eilish: Intimes Exklusiv-Konzert in Bonn - und im Livestream

«Etwas ganz Besonderes für mich»

Eilish tourt seit Anfang Februar und bis Ende September durch die Stadien und Arenen der Welt. Im Gepäck hat die junge Sängerin ihre beiden Alben «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» und «Happier Than Ever». Und im Allerwertesten nach zwei Jahren Bühnen-Abstinenz jede Menge Hummeln. «Auf der Bühne zu stehen, ist etwas ganz Besonderes für mich. Nach so langer Zeit wieder mit meinen Fans in Europa in Kontakt zu kommen, ist einfach grossartig», wird Eilish in einer Pressemitteilung zitiert. «Mir liegt die Beziehung zu meinen Fans sehr am Herzen. Ich denke an die persönlichen Momente, die ich mit ihnen erlebe, wenn ich mit ihnen rede, sie sehen und umarmen kann und ihnen nahe bin. Das ist etwas, was mir sehr viel bedeutet», erklärt sie auch im Electronic Beats Podcast.