Billie Eilish über ihr Coming-out: «War das nicht offensichtlich?»

Die Sängerin Billie Eilish (22) sieht sich als der Teil der LGBTQ+–Community. Irgendwie war das allen Beobachtern schon immer klar, aber laut ausgesprochen wurde das bisher von dem Popstar selbst nicht. Bis zur jüngsten «Variety»–Coverstory, in der sie erstmals offener über ihre Neigungen sprach, ohne jedoch ganz konkret zu werden. «Ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich gut in Mädchen hineinversetzen kann», erzählt Eilish wörtlich. «Ich liebe sie so sehr. Ich liebe sie als Menschen. Ich fühle mich zu ihnen als Menschen hingezogen. Ich fühle mich wirklich zu ihnen hingezogen», so die Sängerin.