Billie Eilish über Supreme-Court-Urteil: «Ein dunkler Tag für Frauen»

Eigentlich sollte am Freitag ein aufregender Tag für Billie Eilish (20) sein: Die Sängerin führte am Abend als jüngste Künstlerin jemals das Line-up des Glastonbury-Festivals an. Auf der Bühne zeigte sich die 20-Jährige nach der Entscheidung des US-Supreme-Courts, das Abtreibungsrecht zu kippen, allerdings ziemlich mitgenommen.