Billie Eilish und Finneas unterstützen Kamala Harris

Billie Eilish (22) und ihr Bruder Finneas (27) haben sich für die US–Präsidentschaftswahl hinter Kamala Harris (59) gestellt. In ihrem gemeinsamen Instagram–Video appellierte Eilish am Dienstag (17. September) an ihre Follower: «Wählt, als würde euer Leben davon abhängen, denn das tut es.»