Billie Eilish und Rihanna: Traum-Collab in Aussicht?

Sie hofft auf eine Zusammenarbeit

Sie beantworte zwar nie die Frage, mit wem sie gern zusammenarbeiten würde, aber sie denke dabei immer an Rihanna, so Eilish. Nur habe sie bislang nie daran geglaubt, dass das Wirklichkeit werden könnte. Sie habe es für unrealistisch gehalten, dass ihr Vorbild Rihanna zu ihr aufblicken könnte. «Wir hatten nie Kontakt, also warum hätte ich das jemals denken sollen?» Es sei verrückt, dass die 36–Jährige gesagt habe, «wenn ich doch nur mit Billie arbeiten könnte». Künstlerinnen wie Rihanna hätten es ihr leichter gemacht, die Künstlerin zu werden, die sie heute sei, schwärmte Eilish weiter. Sie sei für alles offen: «Ich mach wirklich alles, was du willst. Das ist so verrückt», freute sie sich.