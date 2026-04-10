Billie Eilishs Bruder Finneas steckt mitten in der Hochzeitsplanung

Im letzten September haben sich Billie Eilishs Bruder Finneas O'Connell (28) und die Schauspielerin Claudia Sulewski (30) verlobt. Die Hochzeit wird wohl nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, denn das Paar steckt mitten in der Planung für die Feier, erzählt der Musiker jetzt «Entertainment Tonight».
Finneas O'Connells Partnerin trifft die Entscheidungen
Darauf auf dem roten Teppich bei der Premiere der zweiten Staffel der Serie «Beef» in Los Angeles angesprochen, berichtete O'Connell, dass alles bestens läuft. «Morgen um 10:00 Uhr haben wir einen Zoom–Call mit unserem Hochzeitsplaner und es ist grossartig», erzählte der 28–Jährige. Er deutete dabei an, dass er zwar in involviert ist, die Entscheidungsgewalt aber rein bei seiner Partnerin liegt.
«Ich geniesse es. Ich meine, ich sage Claudia hauptsächlich, dass sie tolle Ideen hat», erläuterte O‹Connell. Manchmal gebe sie ihm Auswahlmöglichkeiten und er sage dann, welche Variante er bevorzuge. «Gut, das ist die bessere», antworte seine Verlobte manchmal. Er erwidere darauf solche Dinge wie: «Oh, das war ein Test. Das war nur um zu sehen, ob ich smart bin oder nicht.» Offenbar ist O›Connell auch recht egal, was entschlossen wird, solange seine Partnerin damit glücklich ist. Er erklärte: «Letztendlich geht es mir darum, zu fragen: 'Was gefällt dir? Dann lass uns das nehmen.»
Das verliebte Paar hat seine Verlobung im September auf Instagram öffentlich gemacht. Auf romantischen Bildern vor einem Sonnenuntergang liegen die beiden sich auf einem Foto in den Armen. Ein Videoclip zeigt auch seinen Antrag, bei dem er vor seiner Freundin auf die Knie ging. Auf weiteren Aufnahmen präsentiert sie unter anderem stolz ihren Verlobungsring.