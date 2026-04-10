Billie Eilishs Bruder Finneas steckt mitten in der Hochzeitsplanung

«Ich geniesse es. Ich meine, ich sage Claudia hauptsächlich, dass sie tolle Ideen hat», erläuterte O‹Connell. Manchmal gebe sie ihm Auswahlmöglichkeiten und er sage dann, welche Variante er bevorzuge. «Gut, das ist die bessere», antworte seine Verlobte manchmal. Er erwidere darauf solche Dinge wie: «Oh, das war ein Test. Das war nur um zu sehen, ob ich smart bin oder nicht.» Offenbar ist O›Connell auch recht egal, was entschlossen wird, solange seine Partnerin damit glücklich ist. Er erklärte: «Letztendlich geht es mir darum, zu fragen: 'Was gefällt dir? Dann lass uns das nehmen.»