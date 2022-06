Abtreibungen in den USA nicht mehr weitestgehend toleriert

Der Oberste Gerichtshof in den USA hob in einer Grundsatzentscheidung zum Abtreibungsrecht das fast 50 Jahre alte Grundsatzurteil «Roe versus Wade» auf. Damit gilt ab sofort kein nationales Recht mehr in der USA auf einen Schwangerschaftsabbruch. Jeder Bundesstaat kann nun frei entscheiden, ob und wie lange ein Abbruch rechtens ist. Nach dieser weitreichenden Entscheidung wurden bereits einige Gesetze in einigen Bundesstaaten in Kraft gesetzt, wonach Abtreibungen - teilweise auch nach Vergewaltigungen oder Inzest - kategorisch ausgeschlossen und nur noch bei medizinischen Notfällen erlaubt sind.