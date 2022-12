Billie Lourd erinnert an ihre verstorbene Mutter Carrie Fisher

Vor sechs Jahren, am 27. Dezember 2016, ist «Star Wars»-Star Carrie Fisher im Alter von 60 Jahren gestorben. Billie Lourd (30) hat sich anlässlich ihres Todestages via Instagram zu Wort gemeldet und an ihre verstorbene Mutter erinnert. «Es ist sechs Jahre her, dass meine Momby gestorben ist (fühlt sich an wie zwei, aber auch wie 705 zur gleichen Zeit...)», begann die 30-Jährige ihren emotionalen Post. Dazu veröffentlichte Lourd ein altes Foto, auf dem sie als kleines Mädchen grinsend neben ihrer Mutter sitzt.