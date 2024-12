Billy Bob Thornton sagte zwei Blockbuster-Rollen ab

Keine Lust auf den Blockbuster–Bösewicht

Und auch den Waffenhändler Owen Davian, der in «Mission: Impossible III» gegen Hollywoodstar Tom Cruise (62) kämpft, wollte Thornton nicht spielen. Diesmal lag es wohl an seinem berühmten Konterpart: «Ich wollte nicht der Typ sein, der versucht, Tom Cruise zu töten. Wenn man der Bösewicht in einem so grossen Film ist, bleibt das dem Publikum für immer in Erinnerung.» Den Part übernahm dafür Philip Seymour Hoffman (1967–2014).