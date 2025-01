Billy Crystal & Meg Ryan: Mayo-Werbung statt «Harry und Sally»-Sequel

Statt also eines Tages auf der Leinwand zu sehen, wie es den beiden Titelfiguren in den vergangenen rund 35 Jahren so ergangen ist, spielen sie in einem Werbespot für Mayonnaise – wie könnte es auch anders sein – lediglich noch einmal die berühmte Orgasmus–Szene aus dem Original nach. «Ich kann nicht glauben, dass sie uns noch einmal hier hereingelassen haben», sagt Crystal in dem Spot, während er Ryan gegenüber im Restaurant sitzt. Als diese ihr fad schmeckendes Sandwich mit der Mayo pimpt, beginnt sogleich ihr «wahrer» kulinarischer Höhepunkt.