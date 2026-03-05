Billy Crystal & Meg Ryan: Oscars-Reunion in Erinnerung an Rob Reiner?

Der Hintergrund dieser Ehrung ist ein erschütterndes Verbrechen: Rob Reiner und seine Ehefrau Michele (1955–2025) wurden am 14. Dezember 2025 tot in ihrem Haus in Brentwood aufgefunden. Die Gerichtsmedizin stellte später fest, dass beide durch Stichverletzungen ums Leben kamen. Ihr Sohn Nick wurde daraufhin wegen zweifachen Mordes festgenommen. Der 32–Jährige plädierte am 23. Februar auf nicht schuldig und erschien vor dem Los Angeles Superior Court, wo ein nächster Verhandlungstermin für den 29. April angesetzt wurde. Bei einer Verurteilung droht ihm die Todesstrafe oder lebenslange Haft ohne die Möglichkeit einer Bewährung.