Billy Crystal von Joe Biden für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Würdigung für berühmtes «Harry und Sally»–Zitat

«Harry und Sally»–Co–Star Meg Ryan (62) würdigte Billy Crystal genauso wie Rob Reiner (76), der Regisseur der Kultkomödie. Reiner erinnerte daran, dass das berühmteste Zitat aus «Harry und Sally» von Crystal stammt: «Ich will genau das, was sie hatte», sagt eine alte Dame in einem Restaurant, als Sally einen Höhepunkt imitiert. «Ich war noch nie mit jemandem zusammen, der es leichter gemacht hat, einen Organismus vorzutäuschen», sagte Meg Ryan über ihren Kollegen.