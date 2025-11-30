Billy Idol wird 70: Der «Rebell Yell» hallt noch immer

Bei der neu formierten Gruppe trat Billy Idol erstmals ans Mikrofon. Nur drei Alben hatte er Zeit, an seinem Gesang zu feilen. 1981 löste sich die Band auf. Idol folgte dem Ruf einer Solokarriere. Laut Tony James soll zudem Idols Drogensucht zur Auflösung geführt haben: «Leider waren Billy und ich uns nicht einig darüber, ob man durch harte Drogen glaubwürdiger wirkt», schrieb er in «The Sputnik Story». Er habe oft mit angesehen, wie Heroinkonsum vom Job bis hin zu Freundschaften alles zunichtemachte.