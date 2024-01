Billy Joel: Erste Single seit über 15 Jahren kommt im Februar

Fans von Billy Joel (74) können sich nach über 15 Jahren Pause auf neue Musik des Künstlers freuen: In Form einer Pressemeldung verkündete das Label Columbia Records am Dienstag (23. Januar) den Release seiner neuen Single «Turn The Lights Back On» für den 1. Februar 2024. Es ist die erste Solo–Single seit 2007 – und erst die zweite seit 1993. Im Text des neuen Songs fragt er zurecht: «Did I wait too long... to turn the lights back on?» (auf Deutsch: «Habe ich zu lange gewartet... das Licht wieder anzumachen?»)