Billy Joel wird 75: Der legendäre «Piano Man» feiert Geburtstag

Wie «Page Six» berichtet, will sich der «Piano Man» nach dem Abschluss seiner Residency–Konzertreihe von seine New Yorker Villa an der Oyster Bay, die er seit 2002 bewohnt, trennen. Dass er das Anwesen für rund 50 Million Dollar verkaufe, bedeute jedoch nicht, dass er New York verlassen werde – schliesslich habe er ja noch ein weiteres kleines Häuschen auf Long Island. Angesichts seines gehobenen Alters will er sich nun allerdings noch ernsthafter als bisher seinem fröhlichen Rentnerdasein widmen. «Ich werde einfach ein bisschen mehr Zeit in Florida verbringen», so Joel, «wie es alte jüdische Jungs aus Long Island tun.»