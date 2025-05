«Bin nervös»: Strafprozess gegen Sean «Diddy» Combs ist gestartet

Mit dem Termin am Montag hat im Gerichtssaal in Manhattan die Auswahl der Jury–Mitglieder begonnen, die Eröffnungsplädoyers sind schliesslich für den 12. Mai angesetzt. Laut «NBC News» hatten sich für die Geschworenenauswahl knapp drei Dutzend New Yorker im Gerichtssaal versammelt. Dort wurden sie befragt, was sie über den Fall rund um Sean «Diddy» Combs wissen.