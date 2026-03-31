«Bin wieder Single»: Sara Kulka macht Trennung bekannt

Sie stellte jedoch klar, dass das Ende der Partnerschaft nicht durch einen Vertrauensmissbrauch ausgelöst wurde. Ich wurde weder betrogen noch belogen, noch habe ich psychischen oder physischen Missbrauch erlebt", betonte Kulka. Sie fügte hinzu, dass dies für viele Menschen leider die Realität sei, sie selbst solche Erfahrungen in ihrer eigenen Vergangenheit bereits machen musste, diese Beziehung jedoch nicht an solchen Umständen gescheitert sei.