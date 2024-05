Bio-Siegel bei Lebensmitteln: Das sind die Unterschiede

Inzwischen findet man im Handel zahlreiche Lebensmittel in Bio–Qualität – von frischem Obst und Gemüse bis zu Tiefkühlprodukten. Dabei den Durchblick zu behalten, ist gar nicht so leicht. Schliesslich gibt es zahlreiche Bio–Siegel und –Kennzeichnungen. Was ist der Unterschied bei Bioland, Demeter und Co.?