Biopic «Back to Black»: Das viel zu kurze Leben der Amy Winehouse

Nur bei wenigen Musikstars nahm die Tragödie jedoch so verehrende Ausmasse an, wie bei der britischen Ausnahmesängerin Amy Winehouse (1983–2011). Durch ihren Tod am 23. Juli 2011 ist sie das jüngste der namhaften Mitglieder des «Klub 27», jener schrecklichen Liste an Stars, die im Alter von nur 27 Jahren aus dem Leben schieden – so wie vor ihr etwa Jimi Hendrix (1942–1970), Janis Joplin (1943–1970), Jim Morrison (1943–1971) und Kurt Cobain (1967–1994). Am 11. April startet mit «Back to Black» die Biografie über den rasanten Aufstieg und katastrophalen Absturz von Amy Winehouse im Kino.